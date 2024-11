GOLF: MANASSERO ALLA "TEAM CUP" CON MOLINARI CAPITANO

Dopo essersi confrontato con i rispettivi capitani, Francesco Molinari da una parte e Justin Rose dall'altra, Luke Donald, guida del Vecchio Continente alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York), ha annunciato i primi 18 giocatori della "Team Cup". L'evento, in programma dal 10 al 12 gennaio 2025 ad Abu Dhabi, vedrà affrontarsi una selezione dell'Europa continentale affidata a Molinari e un team composto da giocatori di Gran Bretagna & Irlanda (GB&I) che vedrà al comando Rose. Nella squadra del torinese ci sarà anche Matteo Manassero. L'azzurro, che il prossimo anno giocherà sul PGA Tour, è stato scelto insieme ai gemelli Hojgaard, Rasmus e Nicolai. Per quel che riguarda i danesi spazio pure a Thorbjorn Olesen, Rasmus Neergaard-Petersen e Niklas Norgaard Moller. Tra i convocati anche i francesi Matthieu Pavon e Antoine Rozner. Gran Bretagna & Irlanda potrà invece contare su Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Laurie Canter, Tom McKibbin, Aaron Rai, Jordan Smith, Matt Wallace e Paul Waring. Gli ultimi due giocatori, uno per squadra, verranno annunciati al termine del Nedbank Golf Challenge (5-8 dicembre a Sun City, in Sudafrica), torneo del DP World Tour.