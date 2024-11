GOLF: LPGA TOUR, SETTIMO SUCCESSO STAGIONALE PER NELLY KORDA

Nelly Korda si conferma la regina del golf femminile. L'americana, numero 1 al mondo, ha dominato in Florida il "The Annika driven by Gainbridge at Pelican" e centrato la 15esima vittoria in carriera sul LPGA Tour, la settima del 2024. Dal 1970, tra le statunitensi, solo Kathy Whitworth (1973), Nancy Lopez (1978, 1979) e Beth Daniel (1990) erano riuscite prima a conquistare sette o più tornei in una sola stagione. E più in generale, era dal 2011 (Yami Tseng) che una proette non riusciva in una impresa simile. Inarrestabile, la 26enne di Bradenton ha trionfato a Belleair con uno score di 266 (-14), staccando di tre colpi la cinese Weiwei Zhang, la sudcoreana Jin Hee Im e l'inglese Charley Hull, tutte 2/e con 269 (-11). Come se non bastasse, la Korda si è distinta come prima giocatrice da Jin Young Ko (che ha fatto sua la Founders Cup nel 2019, 2021 e 2023) a imporsi per tre volte in un evento conquistato pure nel 2021 e nel 2022. Inoltre, grazie all'ennesima gemma, si è affermata come la 28esima statunitense ad aver vinto almeno 15 gare sul LPGA Tour. Oltretutto, l'exploit le ha fruttato 487.500 dollari (a fronte di un montepremi complessivo di 3.250.000) e permesso di portare i suoi guadagni stagionali a quota 4.164.430, sfondando il muro dei 13.000.000 incassati in carriera.