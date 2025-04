Golf: Lpga Tour, Benedetta Moresco al Jm Eagle LA Championship

Benedetta Moresco, alla quarta gara stagionale, prende parte alla settima edizione del JM Eagle LA Championship (17-20 aprile) sul percorso de El Caballero Country Club, a Los Angeles in California. Nell'ottavo evento del LPGA Tour 2025 difende il titolo l'australiana Hannah Green, che si è imposta per due anni consecutivi. La 28enne di Perth, numero 5 della classifica mondiale, ha un buon palmarès che comprende sei vittorie sul circuito, con un Major, tre sul Symetra Tour (ora Epson Tour) e quattro sull'ALPG di casa. E' tra le favorite in un contesto dove figurano altre sei tra le prime dieci giocatrici del Rolex Ranking a iniziare da Nelly Korda, numero 1, due top ten in quattro partecipazioni, ma non ancora ai suoi livelli. Sembrano in migliore condizione Atthaya (Jeeno) Thitikul (n. 2), a segno nel Ladies European Tour (PIF Saudi Ladies International), e Angel Yin (n. 8), che ha fatto suo l'Honda Thailand, ma possono dire la loro anche Lilia Vu (n. 4), la giapponese Ayaka Furue (n. 7) e la coreana Haeran Ryu (n. 10). Da seguire anche altre quattro vincitrici nell'anno, Yealimi Noh, la coreana Hyo Joo Kim, la giapponese Rio Takeda e la svedese Madelene Sagstrom - sul gradino più alto del podio nel T-Mobile Match Play - così come tre past winner della gara, la nipponica Nasa Hataoka (2022), la canadese Brooke M. Henderson (2021) e l'australiana Minjee Lee (2019). Benedetta Moresco, 23enne vicentina cresciuta golfisticamente nel Golf Club Padova, cerca riscatto per il taglio subito nel Ford Championship, dopo aver concluso a metà classifica i primi due eventi a cui ha partecipato. Il montepremi è di 3.750.000 dollari.