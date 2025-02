Golf: Let fa tappa in Arabia Saudita, Fanali unica azzurra al via

Il Ladies European Tour fa tappa in Arabia Saudita per il torneo più ricco della stagione 2025, Major esclusi, il PIF Saudi Ladies International (13-15 febbraio) con doppia gara, individuale e a squadre, e un montepremi complessivo di cinque milioni di dollari (4,5 per la prima e 500.000 per la seconda). Sul percorso del Riyadh Golf Club, a Riyadh, vi sarà una sola azzurra, Alessandra Fanali. In un field di grande qualità (112 partenti) difenderà l'unico suo titolo sul circuito la thailandese Paphangkorn Tavatanakit, detta Patty, 25enne di Bangkok, che gioca negli Stati Uniti dove ha ottenuto due vittorie sul LPGA Tour, comprensive di un Major (ANA Inspitation, 2021), e tre sul Symetra Tour (ora Epson Tour). Nell'evento, giunto alla sesta edizione, le attenzioni della vigilia sono focalizzate su tre proette tra le prime undici della classifica mondiale, la cinese Ruoning Yin, numero 3, la thailandese Jeeno Thitikul, numero 4, (vincitrice dell'ordine di merito europeo nel 2021 quando si faceva chiamare Atthaya e non Jeeno) e l'inglese Charley Hull, numero 11. Agguerrita la concorrenza con, in particolare, quella di altre cinque "regine" del tour; la svizzera Chiara Tamburlini, prima lo scorso anno, la thailandese Trichat Cheenglab (2023), la svedese Linn Grant (2022), la tedesca Esther Henseleit (2019) e la danese Emily Kristine Pedersen nel 2020, anno in cui si è imposta nella prima edizione del torneo.