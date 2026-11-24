Unico evento ufficiale LPGA che si disputa in Giappone, il torneo riunisce le migliori giocatrici dell’LPGA Tour e del Tour della Japan Ladies Professional Golf Association (JLPGA) e vanta una lunga storia e tradizione. Con l’ingresso del Konami Group come host e special sponsor, dal 2027 la competizione cambierà nome in “KONAMI CHAMPIONSHIP”.
Nato nel 1973, il torneo si disputa da oltre mezzo secolo ed è da sempre un palcoscenico che richiama le migliori atlete, regalando sfide memorabili e momenti di grande emozione.
Nell’albo d’oro figurano campionesse di livello mondiale che hanno scritto la storia dell’LPGA Tour, come Patty Sheehan, Betsy King e Annika Sörenstam. Tra le giapponesi, le protagoniste di ogni epoca si sono aggiudicate il titolo, comprese ex presidenti della JLPGA come Hisako Higuchi (1974) e Hiromi Kobayashi (1998), oltre a Yuko Moriguchi (1987), Mayumi Hirase (1996), Momoko Ueda (2007, 2011), Ai Suzuki (2019) e Mone Inami (2023). Negli ultimi anni, giocatrici come Nasa Hataoka (2018, 2025) e Rio Takeda (2024) hanno fatto di questo torneo il trampolino di lancio per la carriera internazionale, e oggi sono tra le protagoniste dell’LPGA Tour.
Il “KONAMI CHAMPIONSHIP” si disputerà in quattro giornate, da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2027, al Taiheiyo Club, Minori Course (Omitama-shi, Ibaraki). In gara 78 giocatrici, 35 del JLPGA Tour e 43 dell’LPGA Tour; la vincitrice otterrà la carta dell’LPGA Tour per i due anni successivi.
Per favorire l’ulteriore crescita del torneo, il montepremi totale salirà a 3 milioni di dollari. Con uno dei montepremi più ricchi del golf femminile in Giappone, la competizione punta ad affermarsi come evento di primo piano, in grado di attirare le migliori giocatrici del mondo.
Guidato dal proprio purpose “Experience Well-being Moments”, il Konami Group è impegnato nella creazione di nuovo valore nel campo dell’intrattenimento, dai videogiochi allo sport.
Il Gruppo ha scelto di essere al fianco di questo torneo perché riconosce nel golf, sport praticato da persone di ogni età e comunità, la capacità di creare “Well-being Moments” e ne condivide il valore sociale.
Il “KONAMI CHAMPIONSHIP” vuole essere un torneo di golf femminile che unisce il Giappone e il resto del mondo, contribuendo a plasmare una nuova era per il golf femminile in Giappone e negli Stati Uniti e offrendo agli appassionati l’occasione di vivere l’emozione e il fascino di questo sport. Il torneo promette un’esperienza entusiasmante e indimenticabile per gli appassionati di golf di tutto il mondo.
Il torneo in sintesi
Nome del torneo: KONAMI CHAMPIONSHIP
Date: Da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2027
Sede: Taiheiyo Club, Minori Course
(952, Sanga, Omitama-shi, Ibaraki, Giappone)
Giocatrici: 78 (43 dell’LPGA Tour, 35 del JLPGA Tour)
Montepremi totale: 3 milioni di dollari
Premio per la vincitrice: 450.000 dollari
Host: KONAMI GROUP CORPORATION
MBS, INC.
Sports Nippon Newspapers Co., LTD.
Sanzionato da: Ladies Professional Golf Association
Sanzione speciale: Japan Ladies Professional Golfers’ Association
Formato di gara: 72 buche, stroke play