Nell’albo d’oro figurano campionesse di livello mondiale che hanno scritto la storia dell’LPGA Tour, come Patty Sheehan, Betsy King e Annika Sörenstam. Tra le giapponesi, le protagoniste di ogni epoca si sono aggiudicate il titolo, comprese ex presidenti della JLPGA come Hisako Higuchi (1974) e Hiromi Kobayashi (1998), oltre a Yuko Moriguchi (1987), Mayumi Hirase (1996), Momoko Ueda (2007, 2011), Ai Suzuki (2019) e Mone Inami (2023). Negli ultimi anni, giocatrici come Nasa Hataoka (2018, 2025) e Rio Takeda (2024) hanno fatto di questo torneo il trampolino di lancio per la carriera internazionale, e oggi sono tra le protagoniste dell’LPGA Tour.