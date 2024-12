Golf: Knapp e Tavatanakit vincono torneo a coppie Pga Tour

Bottino pieno per il duo composto da Jake Knapp e Patty Tavatanakit. A Naples, in Florida, con un totale di 189 (58 66 65, -27), hanno vinto il Grant Thornton Invitational firmando il nuovo record di punteggio del torneo a coppie del PGA Tour. L'americano e la thailandese hanno superato al fotofinish Tom Kim e Jeeno Thitikul, 2/i con 190 (-26) davanti ad Akshai Bhatia e Jennifer Kupcho, 3/i con 191 (-25). Si è chiuso così il 2024 del PGA Tour. Ad aprire il 2025 sarà il The Sentry, in programma dal 2 al 5 gennaio prossimi alle Hawaii.