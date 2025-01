Golf: Henley in testa, "hole in one" di McIlroy e Lowry

La leadership a sorpresa di Russell Henley, il buon rientro di Scottie Scheffler, le 'hole in one' di Rory McIlroy e Shane Lowry. E' subito spettacolo, in California, nel primo round dell'AT&T Pebble-Beach, secondo 'signature event' del PGA Tour 2025 che, nelle prime 36 buche, vede celebrità - da Pau Gasol a Tom Brady - giocare al fianco dei campioni del green. A Pebble Beach, con uno score di 64 (-8), sottolineato da nove birdie, con un bogey, l'americano Henley guida la classifica con un solo colpo di vantaggio su un sestetto d'inseguitori, tutti 2/i con 65 (-7), composto: dall'inglese Justin Rose (già vincitore nel 2023), dall'australiano Cameron Davis, dall'austriaco Sepp Straka, dal danese Rasmus Hojgaard, dal norvegese Viktor Hovland e dallo statunitense Jake Knapp. In 8/a posizione con 66 (-6) ecco, tra gli altri, McIlroy e Lowry. Il primo, nordirlandese e numero 3 al mondo, ha realizzato una buca in uno alla 15 (par 3) dello Spyglass Hill Golf Course (par 72) utilizzando un wedge da 119 yards (108 metri). Il secondo, irlandese, si è reso protagonista con un ace alla 7 (par 3) del Pebble Beach Golf Links (par 72) con un wedge da 113 yards (103 metri). Era dal 2009 che non si registravano due buche in uno, in un singolo round, nell'AT&T Pebble Beach Pro-Am. Peraltro, nel 2023 Rose firmò prima una 'hole in one' e, poi, conquistò il trofeo. Stesso score di McIlroy e Lowry anche per due big della competizione come Patrick Cantlay e Justin Thomas. Invece, Scheffler, al debutto nel 2025, è 15/o con 67 (-5) a tre colpi dalla vetta. Falsa partenza per Wyndham Clark. Campione uscente, è 77/o con 74 (+2), in terzultima posizione. Prova complicata anche per Ludvig Aberg. Lo svedese, talento emergente, numero 6 al mondo, è ultimo (80/o) con 77 (+5). L'evento, che vede in gara 45 tra i migliori 50 al mondo, mette in palio 20.000.000 di dollari di cui 3.600.000 andranno al vincitore. Si disputa sulla distanza di 72 buche, senza taglio. E per quel che riguarda la Pro-Am della gara, Sahith Theegala/Shantanu Narayen e Si Woo Kim/Ron Kruszewski, guidano la speciale classifica con 13 punti.