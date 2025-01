Golf: Hatton vince a Dubai, Migliozzi è ottavo

Ottavo successo in carriera sul DP World Tour, il quinto in un evento delle Rolex Series, per Tyrrell Hatton. L'inglese, negli Emirati Arabi Uniti, ha vinto, con un totale di 273 (71 65 68 69, -15), l'Hero Dubai Desert Classic. Il 33enne di High Wycombe, tra le stelle della Liv, la Superlega araba, ha superato di un colpo il neozelandese Daniel Hillier, 2/o con 274 (-14) davanti al suo connazionale Laurie Canter, 3/o con 275 (-13). In 4/a posizione con 276 (-12) il nordirlandese Rory McIlroy, terzo nel world ranking e vincitore delle ultime due edizioni della rassegna, e il danese Niklas Norgaard. Sul percorso dell'Emirates GC (par 72), buona prova di Guido Migliozzi. Il vicentino, con 278 (66 73 70 69, -10), ha chiuso il torneo all'8/o posto dopo un ultimo round in 69 (-3) sottolineato da quattro birdie e macchiato da un bogey. Dietro di lui, 31/o con 285 (72 72 71 70, -3), il pugliese Francesco Laporta. All'esordio stagionale, grazie a questo risultato, Migliozzi ha recuperato 63 posizioni nella "Race to Dubai", l'ordine di merito del DP World Tour, dove ora è 19/o. Hatton, specialista di gare Rolex Series, ha incassato 1.530.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.000.000. Nel suo palmares anche un'affermazione sul PGA Tour (Arnold Palmer Invitational 2020) e nella Superlega (Liv Nashville 2024). Tra le certezze del team Europe in Ryder Cup, nelle 18 buche finali dell'Hero Dubai Desert Classic ha siglato cinque birdie, con due bogey. E ora è in testa alla 'money list' del circuito.