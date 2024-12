Golf: DP World Tour, Manassero, Migliozzi e Laporta al Nedbank Golf Challenge

Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta saranno sul tee di partenza del Gary Player CC, a Sun City in Sudafrica, per partecipare al Nedbank Golf Challenge, terzo evento stagionale del DP World Tour organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e in programma dal 5 all'8 dicembre. Difende il suo unico titolo sul circuito continentale Max Homa, 34enne di Burbank (California), quinto statunitense nell'albo d'oro, membro del PGA Tour dove ha ottenuto sei successi, l'ultimo a gennaio 2023 motivo per cui dalla top ten mondiale ora è sceso al 35° posto. Difficile che possa ripetersi in un field di qualità nel quale vi sono molti giocatori in grado di competere ad alto livello come l'altro americano Will Zalatoris e i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes (quinto nel recente RSM Classic), i sudafricani Erik van Rooyen e Christiaan Bezuidenhout e il danese Nicolai Hojgaard (secondo lo scorso anno), tutti frequentatori del tour d'oltre Oceano.