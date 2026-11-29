Il tedesco Nicolai Von Dellingshausen, dopo gli ultimi tre giri al comando, ha vinto con 272 (67 64 69 72, -16) colpi il BMW Australian PGA Championship, evento inaugurale del DP World Tour 2027 organizzato in collaborazione con il Challenger PGA Tour of Australasia. Sul percorso del The Lakes GC (par 72) di Sydney, in Australia, tonica prova di Filippo Celli, 18° con 280 (73 70 67 70, -8), e buona difesa di Matteo Cristoni, 36° con 284 (71 71 74 68, -4), alla prima presenza dopo aver conquistato la 'carta' alla Qualifying School. Von Dellingshausen, 33enne di Dusseldorf, ha firmato il secondo titolo sul circuito, seguito al precedente datato 2025 (Austrian Alpine Open), per un palmarès che ne comprende anche tre sul Pro Golf Tour. Con un 72 (par, due birdie, due bogey) a chiudere e il lusso di un bogey alla 17ª buca, ha lasciato a due colpi il danese Nicolai Hojgaard, il thailandese Kiradech Aphibarnrat e l'australiano Haydn Barron, al vertice dopo il round d'apertura. In quinta posizione con 275 (-13) l'australiano Adam Scott, past winner nel 2013 e 2019, il neozelandese Daniel Hillier, lo svedese Alex Noren e il nordirlandese Tom McKibbin, uno dei giocatori ex LIV Golf in gara, e in nona con 276 (-12) lo statunitense MJ Maguire e il neozelandese Kazuma Kobori. In 11ª con 278 (-10) lo spagnolo David Puig, campione uscente, anche lui un ex Superlega araba, ma a differenza di altri che stanno cercando un posto nel tour, o l'hanno già trovato con la qualifica, ha la 'carta' (categoria 4) proprio per il successo ottenuto lo scorso anno. Torneo in salita per Celli. Dopo una falsa partenza con 93ª posizione, è passato in 41ª nel secondo turno e in 17ª nel terzo, rimanendo poi in top 20 con un 70 (-2, un eagle, due birdie, due bogey). Sempre a metà classifica Cristoni, che ha segnato lo score più basso dei quattro nel finale con un 68 (-4, sei birdie, due bogey). E' uscito al taglio Edoardo Molinari, 123° con 149 (74 75, +5). Von Dellingshausen è stato gratificato con un assegno di 258.217 euro su un montepremi di circa 1.500.000 euro (2.500.000 dollari australiani la cifra ufficiale).