Golf, DP World Tour: da Laporta a Edo Molinari, cinque azzurri in Scozia

Dopo due settimane di stop il DP World Tour torna protagonista con il Nexo Championship. Dal 7 al 10 agosto al Trump International Golf Links di Aberdeenshire, in Scozia, andrà in scena il penultimo appuntamento del "Closing Swing" che vedrà in gara 5 azzurri: Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Filippo Celli. Per Laporta, 34enne di Castellana Grotte (Bari), miglior italiano (43°) nella "Race to Dubai", l'ordine di merito del massimo circuito continentale, l'occasione di confermarsi sui livelli degli ultimi tre mesi dove, in sei gare giocate, ha ottenuto tre Top 10, ma anche un 11° e un 27° posto. Positivo anche il cammino di Edo Molinari, 44enne di Torino, tra i vicecapitani (insieme al fratello Francesco) del team Europe alla 45esima edizione della Ryder Cup in programma dal 26 al 28 settembre prossimi a Farmingdale (New York), che quest'anno si è già classificato per tre volte tra i migliori dieci. De Leo, 25enne di Biella, è alla 11esima gara stagionale sul DP World Tour e vanta, quale miglior risultato, un 5° posto in Kenya.