GOLF: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, MCILROY PUNTA AL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO

Per il primato nella Race to Dubai (ordine di merito) sarà un duello tra McIlroy, in vetta con 4.997 punti, e il sudafricano Thriston Lawrence, secondo con 3.212, che però, per avere chance, deve soltanto vincere. Infatti è distaccato di 1.785 punti e la sua unica possibilità di sorpassarlo consiste nell'assicurarsi i 2.000 che spetteranno al primo classificato. Ma non basta, poiché deve anche sperare che il nordirlandese raccolga meno di 215 punti, ossia termini poco oltre la top ten. Per coloro che seguono ci sono, comunque due obiettivi: entrare o rimanere tra i primi dieci ai quali verrà elargito un bonus complessivo di 6.000.000 di dollari (2.000.000 al vincitore) e cercare di ottenere una delle citate 'carte' per il PGA Tour 2025 che spettano ai migliori dieci non altrimenti esenti. E' praticamente al sicuro Manassero, quinto in questa lista, Migliozzi, al momento dodicesimo, dovrà dare il meglio per recuperare, mentre Laporta con un successo o un secondo posto potrebbe conquistare il pass per l'America. Un ulteriore incentivo è il montepremi di dieci milioni di dollari con prima moneta di tre milioni.