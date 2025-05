Golf donne: in Olanda tripletta di Mimi Rhodes, bella prova di Nobilio

Alessia Nobilio ha offerto un`ottima prestazione classificandosi quarta con 210 (71 67 72, -6) colpi nel Dutch Ladies Open, ottavo evento del Ladies European Tour 2025, il primo disputato in Europa dopo sette in giro per il mondo. Sul percorso del Goyer Golf & Country Club (par 72), a Eemnes in Olanda, ha espresso nuovamente la sua superiorità l`inglese Mimi Rhodes, al terzo successo stagionale. Leader dopo due round con la Nobilio e con la spagnola Nuria Iturrioz, ha prima controllato le avversarie e poi ha preso decisamente il comando concludendo con 207 (69 69 69, -9) colpi, dopo il terzo parziale consecutivo di 69 (-3, tre birdie senza bogey). Al secondo posto con 209 (-7) la statunitense Brianna Navarrosa e l`olandese Anne Van Dam, mentre la Nobilio è stata affiancata dalla giapponese Ayako Uehara, dalla neozelandese Momoka Kobori e dalla spagnola Luna Sobron Galmes. In ottava posizione con 210 (-6) l`irlandese Lauren Walsh e solo in 12ª con 213 (-3) Nuria Iturrioz, che dopo qualche buca al vertice ha ceduto vistosamente. Euphemie "Mimi" Rhodes, 23enne di Taunton, proette dal 2024, ottima carriera da dilettante, ha fatto tripletta in appena sette presenze sul circuito, dove è entrata quest`anno. In precedenza si era imposta nel Ford Women's NSW Open in Australia, superando Alessandra Fanali, e nel Joburg Ladies Open. Nel suo palmarés anche una vittoria sul LET Access (Lavaux Ladies Open). Alessia Nobilio, 23enne milanese cresciuta golfisticamente nel Golf Club Ambrosiano, è al primo anno di LET dopo aver preso la `carta` nello scorso dicembre con il 16° posto alla finale della Lalla Aicha Q School. Ha ottenuto il miglior risultato nelle sei gare stagionali, dove è andata sempre a premio. Ha concluso la sua prestazione con un 72 (par) dovuto a tre birdie e a tre bogey. Sono uscite al taglio Alessandra Fanali, 71ª con 149 (77 72, +5), e Anna Zanusso, 100ª con 152 (77 75, +8).