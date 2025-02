Golf: da Scheffler a McIlroy, Genesis Invitational al via

Le stelle del golf mondiale si affrontano a La Jolla (San Diego), in California, nel Genesis Invitational. Da domani a domenica, al Torrey Pines GC (South Course) in gara, nel torneo elevato del PGA Tour, che vede come ambasciatore Tiger Woods (il 15 volte campione Major non sarà della sfida dopo la morte della mamma Kultida), ci saranno anche 46 tra i migliori 50 giocatori del world ranking. Dal numero 1, l'americano Scottie Scheffler, al nordirlandese Rory McIlroy (terzo), dallo statunitense Collin Morikawa (quarto) al giapponese Hideki Matsuyama (quinto), a segno nel 2024. Questi e molti altri i big che si contenderanno il titolo e un montepremi complessivo di 20.000.000 di dollari, di cui 3.600.000 andranno al vincitore. Tra i past winner, con Matsuyama, ecco pure Max Homa (2021) e Adam Scott (2020 e 2005). Sul green ci saranno in totale 63 vincitori di almeno un evento del PGA Tour e 8 campioni della FedEx Cup, tra questi Scheffler e McIlroy, ancora a bocca asciutta in questo torneo. Per la prima volta dal 1998, la gara, per via degli incendi che hanno messo a dura prova Los Angeles, non si disputerà al Riviera Country Club (teatro delle gare di golf alle Olimpiadi del 2028). Il PGA Tour, lo sponsor Genesis e la TGR Live, hanno deciso di destinare 8 milioni di dollari per sostenere i soccorsi e le comunità colpite.