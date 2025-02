Golf: Challenge Tour, quintetto azzurro alla NTT Data Pro Am

Stefano Mazzoli, Filippo Celli, Renato Paratore, Gregorio De Leo e Aron Zemmer partecipano alla NTT Data Pro Am, quarto torneo stagionale consecutivo in Sudafrica, organizzato anche questo in collaborazione da HotelPlanner Tour (ex Challenge Tour) e da Sunshine Tour, che si svolgerà al Fancourt Golf Estate di George dal 13 al 16 febbraio. Si gioca con formula pro am (un pro e un dilettante), sulla distanza di 72 buche, sui tre percorsi del Montagu Course, dell'Outeniqua Course e del The Links Course, disegnati dal grande campione Gary Player. I concorrenti si alterneranno per tre round sui tre tracciati, poi il taglio lascerà in gara i primi 60 pro, e i pari merito al 60° posto, e le prime 26 coppie che concluderanno la gara sul Montagu Course. Nel field, dove sarà assente il francese David Ravetto, campione in carica, salito sul DP World Tour, riscuotono credito il sudafricano Daniel Van Tonder, leader della Road To Mallorca (ordine di merito), vincitore dei precedenti SDC Open e MyGolfLife Open, e l'inglese Jamie Rutherford, a segno la scorsa settimana nel Cape Town Open.