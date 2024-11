GOLF: CAMPOS VINCE ALLE BERMUDA, MOLINARI 17/O

A sette giorni dalla nascita del suo primo figlio, Rafael Campos ha festeggiato alle Bermuda il primo successo in carriera sul PGA Tour. Il portoricano, a Southampton Parish, con un totale di 265 (70 65 62 68, -19) colpi, si è imposto nella sesta edizione del Butterfield Championship. Sui green del Port Royal Golf Course (par 71) ha superato l'americano Andrew Novak, 2/o con 268 (-16) davanti a un altro statunitense, Mark Hubbard, 3/o con 269 (-15) al fianco pure del belga Adrien Dumont de Chassart. Prima Top 20 del 2024 sul massimo circuito americano per Francesco Molinari. Il torinese ha chiuso la competizione al 17/o posto con 274 (68 66 70 70, -10). Sesto a metà gara, nel terzo round ha rallentato la sua corsa e, nel quarto, ha recuperato sei posizioni realizzando quattro birdie, con tre bogey. L'exploit ha fruttato a Campos, 36enne di San Juan, 1.242.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 6.900.000, permettendogli di passare dalla 147/a all'80/a piazza nella FedEx Cup e dalla 317/a alla 161/a nel ranking mondiale. Secondo portoricano a vincere sul PGA Tour dopo Chi-Chi Rodriguez (otto successi tra il 1963 e il 1979), è salito in vetta al termine del "moving day" concludendo in gloria una settimana per lui da ricordare.