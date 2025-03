Per la prima volta dal 2019 e dopo essere stato condannato, per due volte, per violenza domestica, Angel Cabera tornerà a giocare il The Masters. L'argentino, vincitore dell'ambito Major nel 2009, dal 10 al 13 aprile prossimi farà ritorno all'Augusta National dove affronterà tutti i più forti giocatori al mondo. Dopo il forfait dello scorso anno, "El Pato" è tornato ad ottenere un visto per gli Usa.