Golf: Australian Open, Herbert leader e Celli ottavo

A Melbourne, buon avvio di Filippo Celli nell'ISPS Handa Australian Open. Il romano ha chiuso il primo round del secondo torneo del DP World Tour 2025 all'8/o posto. Con uno score di 66 (-5), avvalorato da sei birdie, con un bogey, è distante tre colpi dalla vetta occupata, con 63 (-8), dall'australiano Lucas Herbert, membro della Liv Golf, la Superlega araba, e tra i favoriti della vigilia. L'evento, nato nel 1904 e arrivato quest'anno alla 107esima edizione, si disputa su due differenti percorsi: il Kingston Heath e il Victoria Golf Club. A tallonare il leader, in seconda posizione con 65 (-7), ecco il dilettante giapponese Rintaro Nakano e l'americano Ryggs Johnston. Inizio positivo per Cameron Smith, ex numero 3 al mondo, anche lui della Superlega araba, 4/o con 65 (-6) insieme a Jordan Gumberg, Oliver Lindell e Kazuma Kobori. Mentre rischia l'eliminazione il cileno Joaquin Niemann. Vincitore nel 2023, membro della Liv, è solo 95/o con 73 (+1). Ancora un avvio complicato per Renato Paratore, 128/o con 74 (+3), dopo una prova sull'altalena con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey. L'ISPS Handa Australian Open mette in palio un montepremi di 1.700.000 dollari australiani (1.049.554,50 euro circa) e, negli ultimi due anni, è stato conquistato da due giocatori della Liv (Niemann nel 2023 e Adrian Meronk nel 2022). Ora, Herbert sogna di calare il tris, mentre l'Italia si affida a Filippo Celli, in un buon momento di forma visto anche il 21/o posto della scorsa settimana a Brisbane nel BMW Australian PGA Championship.