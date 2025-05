Da Scheffler a McIlroy, sfida show al PGA Championship di golf

Tutto pronto a Charlotte per la 107/a edizione del PGA Championship. Secondo dei quattro Major della stagione si gioca da domani al 18 maggio: il torneo, per la prima volta dal 2017, tornerà a disputarsi sul percorso del Quail Hollow Club teatro, nel 2022, della Presidents Cup. In campo ci saranno tutti i big del golf mondiale, compresi 49 tra i migliori 50 al mondo. Da Scottie Scheffler, leader del world ranking, a Rory McIlroy, secondo e già vincitore, quest'anno, del The Masters, da Xander Schauffele, che difenderà il titolo conquistato nel 2024, a Collin Morikawa, a segno nel 2020, tantissimi i campioni che si affronteranno in un evento storico conquistato, per la prima volta, nel 1916 dall'inglese Jim Barnes. Il nordirlandese McIlroy sogna il tris di successi nel PGA Championship già suo nel 2012 e nel 2014. Ma dovrà fare i conti con Scheffler, medaglia d'oro ai Giochi di Parigi. Saranno invece 15 le stelle della LIV Golf in gara, a partire dal californiano Bryson DeChambeau e Brooks Koepka