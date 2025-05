Internazionali, Ruud: "Con Sinner la gara più difficile dell'anno"

"In realtà non sono io il vero Re del rosso... Alcaraz ha vinto Roland Garros, Montecarlo, i suoi titoli sono più importanti di quelli che ho vinto io". Lo dice Casper Ruud nell'intervista flash dopo la partita vinta contro Munar e che gli regala l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali dove affronterà domani Sinner. "Sono in un buon momento, ma la partita di domani sarà probabilmente la più difficile tra quelle che ho affrontato quest'anno - aggiunge -. A Torino alle Finals ho perso nettamente contro Jannik, ma qua le condizioni sono totalmente diverse e spero di fare di una buona partita".