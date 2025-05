Ciclismo: rinnovo "a vita" di Pedersen con la Lidl-Trek

Il campione del Mondo di ciclismo 2019 e già vincitore di due tappe nel Giro D'Italia 2025 Mads Pedersen ha rinnovato il contratto con la Lidl-Trek fino alla fine della sua carriera. Il danese veste la maglia di questa squadra dal 2017 quando ancora si chiamava Trek-Segafredo. Queste le prime parole del ventinovenne dopo la firma: "Il mio obiettivo principale per i prossimi anni è vincere questa corsa per la quale sto lottando e, in generale, ottenere quante più vittorie possibili".