Golf: Arnold Palmer Invitational, Clark vola in testa

A Orlando, in Florida, Wyndham Clark si prende la scena e chiude il primo round dell'Arnold Palmer Invitational da solo in testa alla classifica. Nel torneo del PGA Tour, dedicato a una leggenda del golf, l'americano con uno score di 67 (-5) guida il leaderboard con due colpi di vantaggio su un quartetto d'inseguitori, tutti 2/i con 69 (-3), composto dal suo connazionale Keegan Bradley, dal canadese Corey Conners, dall'irlandese Shane Lowry e il sudafricano Christiaan Bezuidenhout. Mentre in 6/a posizione, con 70 (-2), ecco il nordirlandese Rory McIlroy (numero 2 al mondo e vincitore nel 2018), l'australiano Cameron Davis, il sudcoreano Si Woo Kim, l'inglese Justin Rose e lo statunitense Max Greyserman. Agganciato al treno dei migliori anche il leader del world ranking, Scottie Scheffler, 11/o con 71 (-1) insieme ad altri big, tutti a stelle e strisce, come Patrick Cantlay, Justin Thomas e Collin Morikawa. Scheffler, che difende il titolo conquistato nel 2024, ma anche nel 2022, ha realizzato tre birdie, con due bogey. Già runner up lo scorso anno, Clark, settimo al mondo, di birdie ne ha siglati invece sei, con un solo bogey. Nota di merito per Jackson Koivun. Il giovane amateur statunitense, che studia all'Auburn University, è 15/o come, tra gli altri, lo svedese Ludvig Aberg. Al rientro dopo un infortunio alle costole, che lo ha tenuto fuori per due mesi, Xander Schauffele, 3/o nel world ranking, è 52/o con 77 (+5). Tra i "signature event" del PGA Tour, la competizione si gioca all'Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge (par 72). In palio un montepremi complessivo di 20.000.000 di dollari, di cui 4.000.000 andranno al vincitore.