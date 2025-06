Golden Gala, Tortu: "Voglio tornare a fare i 100 sotto 10 secondi"

"Domani al Golden Gala voglio semplicemente divertirmi, per noi è una grande opportunità, vorrei provare le stesse emozioni dello scorso anno". Lo ha detto Leonardo Fabbri, campione azzurro nel getto del peso, alla vigilia della gara dell'Olimpico. "Se sono pronto a superare il mio 22.98? Un grande errore oggi sarebbe quello di paragonare me di quest'anno a quello dello scorso. Nel 2024 ero super in forma. Oggi sto facendo tanto lavoro, ma non sono ancora pronto per il mio personale. Ma sarò pronto per Tokyo", ha aggiunto. Con lui in conferenza stampa anche Filippo Tortu: "Sono felice di tornare qui per i 100. E' passato tanto tempo e vorrei correrli di più per tornare sotto i 10 secondi. Domani sarà una grande opportunità e vorrei scendere sotto i 10"10". Poi conclude: "La mia gara resta quella dei 200, ai Mondiali farò quella".