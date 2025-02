Giro-E Enel 2025: ecco il percorso dell'edizione numero 7

Sulla carta, il Giro-E Enel 2025 appare particolarmente probante, tanto per i ciclisti quanto per le batterie delle e-bike: 1.098 chilometri totali, per una media di 61 chilometri a tappa, con quasi 20 mila metri di dislivello. La più corta sarà la numero 7, da Capannori a Pisa: appena 31 chilometri. La prima frazione, invece, da Ostuni a Lecce, sfiorerà i cento chilometri (95,8 per la precisione). Nella terza settimana ci saranno ben tre tappe con un dislivello superiore ai 2mila metri: Rovereto-San Valentino 2.400 metri, Tirano-Bormio 2.100 metri, Val di Susa-Sestriere 2.400 metri; ma c’è anche la Saint Vincent-Champoluc di 1.850 metri. Insomma, ci sarà da divertirsi… e pedalare.