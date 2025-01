Giorgetti: "La Zecca pronta rimettere a lucido le medaglie degli atleti di Parigi"

"Ci mettiamo a disposizione come Zecca per rimettere a lucido le medaglie degli atleti Parigi. Ho visto che si sono lamentati del deterioramento rapido. Non so chi le abbia fatte, sicuramente non la Zecca dello Stato". Lo ha detto scherzando il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla presentazione al Mef della collezione numismatica 2025. Tra le monete della collezione, ha spiegato il ministro, ci sono anche quelle dedicate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.