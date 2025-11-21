Nba: Maxey da 54 punti travolge i Bucks, Spurs ok senza Wemby

Agli Hawks, ancora senza Trae Young, non sono bastati i 38 punti di Nickeil Alexander-Walker. Dopo un inizio di stagione deludente, gli Orlando Magic sono in netta ripresa e hanno travolto i Los Angeles Clippers 129-101. Nonostante l'ottima prestazione di James Harden (31 punti, 8 assist), i Clippers sono in crisi occupando l'undicesimo posto nella Western Conference, dopo aver raggiunto i playoff in sei delle ultime sette stagioni. Nonostante l'assenza dell'infortunato Paolo Banchero, i Magic hanno invece vinto cinque delle ultime sei partite, e sono noni a Est.