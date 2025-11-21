Nba: Maxey da 54 punti travolge i Bucks, Spurs ok senza Wemby

© Getty Images
Wembanyama non c'è, ma San Antonio continua a vincere. Terzo successo di fila in questo avvio di stagione Nba per gli Spurs che ancora privi del fuoriclasse francese, fermato da un infortunio al polpaccio, si sono imposti 135-126 su Atlanta Hawks, guidati da De'Aaron Fox (26 punti.
Agli Hawks, ancora senza Trae Young, non sono bastati i 38 punti di Nickeil Alexander-Walker. Dopo un inizio di stagione deludente, gli Orlando Magic sono in netta ripresa e hanno travolto i Los Angeles Clippers 129-101. Nonostante l'ottima prestazione di James Harden (31 punti, 8 assist), i Clippers sono in crisi occupando l'undicesimo posto nella Western Conference, dopo aver raggiunto i playoff in sei delle ultime sette stagioni. Nonostante l'assenza dell'infortunato Paolo Banchero, i Magic hanno invece vinto cinque delle ultime sei partite, e sono noni a Est.
Il turno del campionato di basket americano è stato però illuminato dallo show della guardia dei Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey che ha segnato 54 punti, il suo record personale, decisivi per il successo della sua squadra (123-114) su Milwaukee. Maxey, che aveva già segnato 48 punti prima dei cinque minuti supplementari, ha chiuso la partita dalla linea dei tiri liberi e ha aggiunto 5 rimbalzi e 9 assist alle sue statistiche. I Bucks hanno provato a resistere senza l'infortunato Giannis Antetokounmpo, grazie ai 32 punti di Ryan Rollins. Pesante sconfitta, l'ottava di fila, per i Sacramento Kings che a Memphis perdono 137-96.