Giochi del Mediterraneo, a Taranto attese 200mila persone

"Secondo previsioni formulate dagli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, nelle due settimane dedicate alle varie competizioni dovrebbero arrivare sul territorio tra le 150mila e le 200mila persone". Lo spiega in una nota il Comune di Taranto dopo una riunione operativa che si è svolta ieri pomeriggio a cui hanno partecipato il vicesindaco Gianni Azzaro, l'assessore Angelica Lussoso, il direttore generale del Comitato organizzatore Carlo Molfetta, i maggiori operatori del settore alberghiero ed extralberghiero e i rappresentanti di categoria. "Un'ulteriore stima - prosegue l'amministrazione - porta far a ritenere che il flusso più consistente sarà presente in città per la cerimonia di apertura della manifestazione". Obiettivo dell'incontro è stato capire quale sarà il bacino di utenza nel periodo in cui si svolgeranno le gare e, di conseguenza, trovare un punto di incontro fra domanda e offerta. Dall'analisi di "dati e numeri - aggiunge il Comune - è partito il direttore generale del Comitato per manifestare agli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero l'esigenza di comprendere in tempi brevi su quale quantitativo di posti letto potrà contare per coprire una richiesta di accoglienza sicuramente suscettibile di aggiornamenti". I rappresentanti del settore hanno espresso la propria disponibilità riservandosi di fornire entro una decina di giorni le informazioni richieste e anticipando che praticheranno una tariffazione univoca a parità di categoria proprio in occasione dei Giochi. Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato l'aspetto relativo ai parcheggi e ai trasporti. Per quanto riguarda i posti auto, sono al vaglio misure in grado di assicurare soluzioni come quella che prevede il ricorso alla ex stazione Torpediniere, mentre per ciò che attiene alla mobilità è previsto un incremento di mezzi e corse.