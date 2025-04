Ginnastica ritmica: Coppa del Mondo, Farfalle tornano in pedana a Baku

Le Farfalle della Ritmica spiegano le nuove ali in direzione del Caspio. Il Direttore Tecnico ad interim Andrea Facci, d'accordo con lo staff tecnico di Desio, ha convocato per la seconda tappa del circuito di World Cup, in programma alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku, sei delle undici ginnaste in raduno collegiale permanente presso l'Accademia brianzola, scegliendo una squadra del tutto inedita, reduce però da un'ottima esibizione ad Osimo, sabato scorso, in occasione della terza prova del Campionato di Serie A. Sulle pedane dell'MGA azera vedremo tre avieri del Gruppo Sportivo dell'Aeronautica Militare - Alexandra Anaclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori - con Laura Golfarelli dell'Eurogymnica di Torino, Chiara Badii e Sofia Sicignano della Raffaello Motto. È la prima volta che, nel fisiologico cambio generazionale tra un quadriennio olimpico e l'altro, non ci sono atlete della precedente gestione. Un salto in avanti nel futuro, una linea verde che dà grande spazio a tutta l'ampia rosa a disposizione della Federazione. E con questa filosofia, non sono escluse, nelle prossime uscite, ulteriori rotazioni che daranno a tutte le ragazze le stesse chance di entrare a far parte del sestetto degli Europei di Tallinn, a giugno.