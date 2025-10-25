Ginnastica: Mondiali, Tommaso Brugnami quarto nel volteggio
Tommaso Brugnami ai piedi del podio mondiale al volteggio. Il 18enne di Ancona all'esordio in una rassegna iridata conquista la quarta piazza nella finale sulla rincorsa dei 25 metri a Giacarta, in Indonesia.
