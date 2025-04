Ginnastica: aerobica, azzurri brillano alla Suzuki World Cup 2025

Le prestazioni degli azzurri a Tokyo raccontano di una sezione, guidata dalla Direttrice Tecnica nazionale Luisa Righetti, in grado di portare atleti competitivi in tutte le specialità. La costanza, la qualità tecnica e la capacità di mantenere alta la concentrazione in un palcoscenico così prestigioso dimostrano il grande lavoro fatto da tutti nelle rispettive società, dagli atleti ai tecnici. Ora, l'appuntamento è con le finali: l'Italia arriva a questo momento cruciale con ambizioni più che legittime. I ragazzi e le ragazze in maglia azzurra hanno tutte le carte in regola per trasformare le qualifiche perfette in una pioggia di medaglie.