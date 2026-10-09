Ghiaccio: l'hockey torna a Milano, apre la Fiera Ice Arena da 4mila posti

Il grande hockey torna a Milano con una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata da Fondazione Fiera Milano con un investimento di sette milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. "Abbiamo mantenuto la promessa di lasciare a Milano una vera eredità sportiva e infrastrutturale dei Giochi Olimpici", sottolinea il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. L'impianto, dotato di quattromila posti a sedere, ospita stasera il debutto casalingo del Milano Hockey Club contro l'Innsbruck, nella nona giornata dell'Ice Hockey League. Domenica alle 17 è invece in programma il derby italiano contro il Bolzano. La struttura, realizzata in pochi mesi, ha ottenuto l'omologazione Fisg-Coni per sette discipline degli sport del ghiaccio, tra cui hockey, pattinaggio di figura, short track e curling. Oltre 200 bambini e ragazzi hanno già iniziato ad allenarsi nell'arena, che sarà aperta anche a scuole e famiglie. Domani è previsto un open day con lezioni gratuite e pattinaggio libero.