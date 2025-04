Genova, presentati tre progetti per giocare a golf in Liguria

Il secondo progetto, Golf in Fiore, ideato da Andrea Baghino, si propone di promuovere il golf in occasione della prestigiosa manifestazione di Euroflora, che si terrà a Genova dal 24 aprile al 4 maggio 2025, nel suggestivo scenario del Waterfront di Levante progettato da Renzo Piano. Durante Euroflora, non saranno protagonisti solo le piante e i fiori, ma anche il golf, grazie a un percorso espositivo allestito nel Piazzale Kennedy. In questo spazio sarà predisposto un putting green dove i visitatori potranno testare le proprie abilità e scoprire le promozioni attivate dai Circoli liguri per avvicinare nuovi aspiranti golfisti. Particolare attenzione è stata riservata alla "Festa dei Circoli", prevista per il 2 maggio alle ore 15:00, che vedrà una gara di putting green dedicata ai giovani, seguita da una premiazione e da un momento conviviale con merenda. Roberto Damonte ha evidenziato come Euroflora, con migliaia di visitatori attesi, rappresenti la vetrina ideale per promuovere i Circoli di Golf Liguri e, in generale, il golf in una regione così meravigliosa.