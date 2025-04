Funerali del Papa, Fidal: sabato gare sospese dalle 10 alle 12

La federatletica ha "accolto l'invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò" e ha sospeso dalle 10 alle 12 di sabato prossimo le competizioni in programma, in concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Tenuto conto "della particolare complessità organizzativa delle gare di atletica leggera" . - spiega una nota della Fidal -, "possono essere fatte salve, in via del tutto eccezionale, le specifiche esigenze dei singoli organizzatori che rendano necessario lo svolgimento delle manifestazioni anche nella giornata del 26 aprile", rispettando comunque l'obbligo di sospensione nell'orario in cui si celebreranno i funerali, dalle ore 10 alle ore 12. La Fidal rinnova "l'invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell'arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".