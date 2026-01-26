Freestyle, CdM: Deromedis e Galli guidano la squadra azzurra nella tappa in Val di Fassa

La Val di Fassa, in Trentino, sarà il palcoscenico dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di Ski Cross prima della pausa olimpica. Il Monzoni Park di Passo San Pellegrino, valico di confine tra le province di Trento e Bolzano, sarà protagonista tra mercoledì e giovedì dei due turni di prova che precederanno le due giornate di gara di venerdì e sabato, con il via fissato alle 12.30. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato per l'appuntamento fassano otto atleti, Jole Galli ed Andrea Chesi al femminile, Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga al maschile. Nel passato inverno in Val di Fassa ad imporsi furono proprio Jole Galli e Marielle Thompson al femminile, Reece Howden e Ryan Regez al maschile, con Deromedis secondo in gara 2.