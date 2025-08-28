Logo SportMediaset
Formula 1, Verstappen: "Non lotto per titolo ma trovare motivazione non è difficile"

28 Ago 2025 - 14:30

"Cercherò di sfruttare al meglio questa seconda parte della stagione, e le opportunità anche per capire di più la macchina. Voglio comprendere dove trovare più prestazione con la vettura". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp di Olanda di F1. "In Ungheria non è stato un gran weekend, ma spero saremo più vicini agli altri stavolta. Non credo possa essere la gara migliore per noi, ma qualche incognita potrebbe darci una mano. Le piste con curve più ad alta velocità saranno più favorevoli a noi" - ha aggiunto - "In Olanda l'atmosfera è speciale, mi fa piacere vedere quanto si divertano qui. È un gigantesco party per loro… più che per me. Non lotto per il titolo rispetto al passato, ma trovare la motivazione non è difficile. Non sempre si può vincere, quel momento è arrivato ora. Però non avrebbe senso essere frustrato. Dobbiamo guardare alla macchina e capire come progredire per il futuro. Ed è ciò che stiamo facendo", ha concluso il campione del mondo olandese.

