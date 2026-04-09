Formula 1, Norris fa la top 4 dei migliori piloti ed esclude Verstappen

Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre per Lando Norris: il campione del mondo della McLaren, in un'intervista al sito della scuderia iridata, ha infatti parlato degli atleti (alcuni ancora in attività) che hanno ispirato la sua passione per le monoposto. "Comincerò con due britannici: Jenson Button e Lewis Hamilton. Erano i piloti che ammiravo da bambino. Li ho sostenuti fin da piccolo e mi hanno ispirato. Due piloti incredibili, due piloti McLaren. Sì, due dei miei preferiti, senza dubbio" esordisce Norris, in questo mese di pausa per la Formula 1, a seguito della cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita per via del conflitto in Medio Oriente.