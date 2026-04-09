Formula 1, Norris fa la top 4 dei migliori piloti ed esclude Verstappen

09 Apr 2026 - 10:54
Verstappen e Norris © italyphotopress

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Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre per Lando Norris: il campione del mondo della McLaren, in un'intervista al sito della scuderia iridata, ha infatti parlato degli atleti (alcuni ancora in attività) che hanno ispirato la sua passione per le monoposto. "Comincerò con due britannici: Jenson Button e Lewis Hamilton. Erano i piloti che ammiravo da bambino. Li ho sostenuti fin da piccolo e mi hanno ispirato. Due piloti incredibili, due piloti McLaren. Sì, due dei miei preferiti, senza dubbio" esordisce Norris, in questo mese di pausa per la Formula 1, a seguito della cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita per via del conflitto in Medio Oriente.

I team torneranno in pista il 3 maggio a Miami e in queste settimane stanno mettendo a punto le vetture. La Ferrari è stata recentemente a Fiorano, dove Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antonio Fuoco hanno guidato la SF-25. McLaren e Mercedes parteciperanno ai test Pirelli, portando le rispettive vetture al Nürburgring il 14 e 15 aprile.

Nella lista dei preferiti di Norris non c'è Max Verstappen, suo rivale per il titolo la scorsa stagione. "Al terzo posto per me c'è Vettel. Anche perché è una persona gentile, lo ritengo un pilota speciale. Infine, come numero 4, sceglierei Alonso. L'ho conosciuto di persona durante i miei primi anni alla McLaren. Semplicemente una persona eccezionale con cui vado molto d'accordo".

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