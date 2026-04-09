Buonfiglio dal Papa: "I valori dello sport sono quelli della vita"

09 Apr 2026 - 11:20

"Le siamo grati per le sue parole, lei ha esaltato i valori dello sport e ogni giorno portiamo avanti il suo messaggio perché valori dello sport sono i valori della vita. Le siamo grati per i suoi messaggi". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante l'udienza con Papa Leone XIV alla quale hanno partecipato gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. "Dal primo giorno in cui sono stato eletto desideravo essere qui. Fortuna ha voluto che ci fossero le Olimpiadi che ci hanno reso orgogliosi", conclude.

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