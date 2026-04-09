"Dì a mio figlio che lo amo": il drammatico addio di Damien Touzé dopo l'incidente

Il ciclista Damien Touzé racconta il calvario dopo la caduta al Tour of Oman: tra la vita e la morte in un ospedale fatiscente, l'addio straziante alla famiglia.

09 Apr 2026 - 11:40
Damien Touzé © instagram

Damien Touzé © instagram

Il 10 febbraio scorso, la vita di Damien Touzé è cambiata per sempre durante il Tour of Oman. Il ciclista della Cofidis è stato protagonista di una caduta spaventosa che gli ha causato ferite devastanti: milza, femore e tibia distrutti, un grave trauma addominale, legamenti lacerati e una perforazione intestinale. In un’intervista shock rilasciata a L'Équipe, Touzé ha ripercorso i momenti in cui ha creduto che non sarebbe mai tornato a casa, rivelando il contenuto del drammatico messaggio inviato alla moglie Sofia quando le sue condizioni sono precipitate: "Sto per morire. Dì a nostro figlio che lo amo".

Il racconto prosegue con dettagli agghiaccianti sulle cure ricevute in una struttura ospedaliera improvvisata, priva di macchinari per i raggi X e infestata dalle mosche, dove l'atleta è stato assistito costantemente dal medico del team Cofidis. "La dottoressa è stata sincera: c'era il rischio che non mi svegliassi più. Mi disse che avrei dovuto chiamare mia moglie perché forse non le avrei mai più parlato", ha confessato il corridore. Nonostante il successo di un'operazione d'urgenza di cinque ore per chiudere la parete addominale, il futuro professionale di Touzé resta un’incognita: con una prognosi di almeno nove mesi e i contratti nel ciclismo che si firmano con largo anticipo, il francese teme di non riuscire a tornare ai livelli necessari per competere nel World Tour, lasciando aperta la porta a un amaro ritiro anticipato.

Ultimi video

01:12
CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

02:58
DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

00:45
MCH X LIVE BENVE ATLETI DA MATTARELLA MCH

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

02:08
MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

00:33
MLB, rissa Angels-Braves

MLB, rissa Angels-Braves

00:31
Berrettini agli ottavi

Berrettini agli ottavi

01:25
Sfida a distanza a Monaco

Sfida a distanza a Monaco

01:37
MCH RISSA NEL BASEBALL MCH

Mlb, maxirissa incredibile nel match tra Atlanta e Los Angeles

02:57
Lenzi cambia la boxe

Lenzi cambia la boxe

01:07
Scarponi e non scarpini

Scarponi e non scarpini

01:51
Volley, scatto Perugia

Volley, scatto Perugia

02:09:32
Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

06:57
La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

04:01
CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

01:12
CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

I più visti di Altri Sport

MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

MCH X LIVE BENVE ATLETI DA MATTARELLA MCH

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:25
Brutta caduta per Espargarò in Malesia, quattro vertebre fratturate: "Tornerò"
12:00
Basket: Urania Milano, risoluzione consensuale con Kevion Taylor
Damien Touzé
11:40
"Dì a mio figlio che lo amo": il drammatico addio di Damien Touzé dopo l'incidente
11:20
Buonfiglio dal Papa: "I valori dello sport sono quelli della vita"
Verstappen e Norris
10:54
Formula 1, Norris fa la top 4 dei migliori piloti ed esclude Verstappen