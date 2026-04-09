"Dì a mio figlio che lo amo": il drammatico addio di Damien Touzé dopo l'incidente

Il 10 febbraio scorso, la vita di Damien Touzé è cambiata per sempre durante il Tour of Oman. Il ciclista della Cofidis è stato protagonista di una caduta spaventosa che gli ha causato ferite devastanti: milza, femore e tibia distrutti, un grave trauma addominale, legamenti lacerati e una perforazione intestinale. In un’intervista shock rilasciata a L'Équipe, Touzé ha ripercorso i momenti in cui ha creduto che non sarebbe mai tornato a casa, rivelando il contenuto del drammatico messaggio inviato alla moglie Sofia quando le sue condizioni sono precipitate: "Sto per morire. Dì a nostro figlio che lo amo".