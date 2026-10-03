F1, GP storico al Mugello: auto di Formula Ford tampona e si ribalta sul rettilineo

03 Ott 2026 - 12:56
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Uno spettacolare incidente ha caratterizzato la prima gara del mattino del Gran premio storico d'Italia che questo weekend va in scena all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Durante la corsa della categoria 'Historic F3 1000cc e F. Ford', quando stava iniziando l'ultimo giro, il britannico John Slack si è ribaltato sul rettilineo principale con la sua Lola T 200 motorizzata Ford 1600 del 1970 a seguito di un tamponamento che lo stesso Slack ha causato andando a colpire la vettura che lo precedeva. La corsa stava ripartendo dopo alcuni giri percorsi sotto regime di safety car e per questo il britannico non avrebbe potuto effettuare il sorpasso sul concorrente che lo precedeva, prima di passare sulla linea del traguardo. La direzione gara ha fermato la corsa con la bandiera rossa, mentre il personale medico e i commissari di pista sono accorsi immediatamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il pilota. Estratto dalla vettura, Slack è stato portato al centro medico del circuito per verificare le sue condizioni fisiche.

Dopo le prime cure in autodromo, è stato trasportato per ulteriori accertamenti all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze). Le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni ma è stato chiesto il rispetto della privacy del pilota britannico e per questo non verrà emesso alcun bollettino medico ufficiale.

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