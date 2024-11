FOOTBALL AMERICANO: MORTO A 89 ANNI JOHN ROBINSON, ALLENATORE PIÙ VINCENTE DEI RAMS

Lutto nel mondo della Nfl. E' morto all'età di 89 anni John Robinson, tecnico veterano di football americano che raccolse diversi successi alla University of Southern California (Usc) e con i Los Angeles Rams. È deceduto a Baton Rouge, Louisiana, per complicazioni dovute a polmonite, come ha reso noto la Usc in un comunicato. Robinson, membro della College Football Hall of Fame per i suoi due mandati di successo alla Usc, è diventato l'allenatore più vincente nella storia dei Rams durante il suo mandato durato nove anni con il club della Nfl. Sean McVay ha superato il totale di vittorie in carriera di Robinson solo il mese scorso. Robinson è in cima alla breve lista degli allenatori di football che hanno avuto un successo significativo sia nel college che nei ranghi professionistici, ottenendo 104-35-4 alla USC e terminando la sua carriera nella NFL con 75-68 con i Rams. Robinson allenò alla Usc dal 1976 al 1982 e di nuovo dal 1993 al 1997. Non ebbe mai un record negativo nella scuola e i suoi Trojans vinsero cinque titoli di conference e quattro Rose Bowl. I running back Charles White (1979) e Marcus Allen (1981) vinsero l'Heisman Trophy. Robinson si trasferì ai Rams nel 1983 e raggiunse i playoff in sei delle sue prime sette stagioni, vincendo quattro partite dei playoff e raggiungendo due finali Nfc. Robinson trascorse sei stagioni come allenatore della Unlv dopo il suo secondo mandato alla Usc, ricoprendo anche un ruolo di direttore atletico dei Rebels. Di recente è stato consulente senior alla LSU dal 2019 al 2021 durante il mandato dell'allenatore Ed Orgeron.