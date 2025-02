"Un pensiero per Marco Pantani, un campione indimenticabile che ha fatto sognare l'Italia con le sue imprese straordinarie. Il suo coraggio, la sua determinazione e la sua passione restano vivi nel cuore di chi lo ha amato e di chi ha tifato per lui. Grazie, Marco, per le emozioni che ci hai regalato". Così sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.