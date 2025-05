Florea e Kiriago vincono il Golfo dell’Isola Trail, terza tappa della GTWS

UNA LOCATION MOZZAFIATO

L’olimpo del trail running internazionale ha trovato nuovamente accoglienza nella destinazione turistica della riviera di Ponente, comprendente i borghi di Noli, Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio. “Golfo dell’Isola rappresenta la destinazione ideale per la pratica degli sport outdoor e, anche grazie ai grandi eventi ospitati come la Golden Trail World Series, continua ad affermarsi a livello internazionale come perfetto scenario per vivere le forti emozioni del trail running - ha dichiarato Mattia Fiorini, Sindaco di Spotorno, capofila del progetto Golfo dell'Isola - Dopo la finale 2023, questa terza avvincente tappa del circuito mondiale ha permesso ai più forti atleti di corsa off-road di sfidare i propri limiti sui nostri sentieri tecnici, godendo della spettacolare vista su scogliere e spiagge lambite da un mare meraviglioso, che in questi giorni ha nuovamente conquistato il riconoscimento Bandiera Blu”. Dal lungomare al centro storico, fino al nostro iconico Castello, che si staglia sul Monte Ursino al cospetto dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi: il tracciato nolese del Golfo dell'Isola Trail ha, ancora una volta, incantato tutti i partecipanti con la sua anima intrisa di storia, quella dell'antica Repubblica Marinara, bellezza naturalistica e unicità paesaggistica - ha dichiarato Ambrogio Repetto, Sindaco di Noli.