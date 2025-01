Fisdir Ski Race Cup: lo sport che abbraccia l’inclusione

Tra i sostenitori che hanno creduto in questo progetto ricordiamo The Intellectually Impaired Revolution (fondo filantropico che promuove lo sport come strumento di crescita per i disabili intellettivi), Syngroup (consulenza direzionale che integra servizi a supporto dei salti prestazionali con la filantropia), Gruppo ALS (servizi logistici personalizzati e trasporti internazionali nei settori fashion e luxury), Chiomenti (primario studio legale con sedi in Italia e all’estero), B4Sports by BTC Spa (società specializzata in viaggi di lavoro, per lo sport e il tempo libero), Guala Closures (azienda leader nella produzione di chiusure per liquori, vino, olio, acqua ed altre bevande), &Forward (consulting and training for profitable growth), Vanzetta & Associati (studio di consulenza fiscale societaria), Autodis (primo gruppo di distribuzione ricambi auto in Italia), Brandart (sustainable packaging & visual merchandising), Gas Sales Energia (fornitore di gas metano, energia elettrica, soluzioni per l'efficientamento energetico e mobilità elettrica, a supporto di privati e aziende nella transizione energetica), SPM (azienda specializzata nella produzione di pali da slalom, sicurezza piste e kindergarten), Ones Media House (la casa media degli atleti e dei brand dello sport) e Bain & Company (società di consulenza globale che aiuta le aziende più ambiziose a definire il proprio futuro).