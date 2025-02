Festival della Gioventù Olimpica, sci: Giaretta argento nel gigante femminile

Marta Giaretta è medaglia d'argento nel gigante femminile del Festival della Gioventù Olimpica in corso di svolgimento a Bakuriani, in Georgia. Dopo aver vestito i panni della portabandiera nella cerimonia di apertura degli EYOF, la vicentina ha saputo cogliere il secondo posto alle spalle della svizzera Lara Bianchi, vincitrice in 1'39"55 grazie al miglior tempo in entrambe le frazioni. La diciassettenne portacolori delle Fiamme Gialle si è inserita nella sua scia sin dalla prima manche, per poi completare la gara con un distacco di 1"27, precedendo la norvegese Helene Unheim Oveland (+1"66). L'ottima prova della squadra azzurra è impreziosita dal quarto posto di Alessandra Di Sabatino (+1"76) che vede sfumare la possibilità del podio per un solo decimo di secondo, seguita da Emma Bastita, quinta a 1"95; out nella prima manche invece Victoria Klotz.