Ferrari, Leclerc e Hamilton squalificati dal GP di Cina per motivi tecnici

IL COMUNICATO FERRARI: "NON VOLEVAMO AVVANTAGGIARCI"

La Ferrari ha voluto rilasciare una nota ufficiale per comunicare l'accaduto: "La strategia di Charles era impostata su un'unica sosta e il suo consumo di gomme è stato molto alto, per questo l'auto è risultata sottopeso. Per quanto riguarda Lewis, abbiamo giudicato male il consumo di poco. Non c'è stata alcuna intenzione di avere vantaggi, impareremo da ciò che è successo oggi per non rifare questi errori. Non è il modo in cui volevamo finisse il nostro weekend di gare in Cina, né per noi né per i nostri fan il cui tifo è incrollabile".