La semifinale fra Alcaraz e Musetti è inziata da 16 minuti, ma sugli spalti del Centrale un uomo viene portato via in barella per un malore. "Fermati Lollo", gridano i tifosi dalla tribuna al tennista italiano che in quel momento è al servizio e sotto 2-0 nel primo set rendendosi conto di quanto stesse succedendo in tribuna. I medici, infatti, stavano portando via l'uomo colto da malore.