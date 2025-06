Martina Favaretto non è riuscita a recuperare da un problema all'adduttore e sarà dunque costretta a saltare i Campionati Europei di Genova 2025, in programma dal 14 al 19 giugno. Al suo posto per la gara individuale di fioretto femminile, prevista sabato nella giornata inaugurale della kermesse continentale, tirerà la campionessa del mondo Alice Volpi, che inizialmente era stata selezionata solo per la prova a squadre nella quale tirerà anche Martina Batini.