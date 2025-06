F1, Verstappen: "Buone sensazioni, Red Bull pronta per la qualifica"

"È andata bene, a dire il vero. Nelle FP1 eravamo abbastanza soddisfatti della macchina, ma le FP2 sono state un po' più difficili per altri motivi. C'era un po' meno equilibrio e ci sentivamo un po' meno a nostro agio, cosa che dobbiamo approfondire, ma nel complesso penso che sia stata una giornata piuttosto positiva per noi". Così Max Verstappen dopo la prima giornata di prove del Gran Premio del Canada di F1. "Se riusciamo a tornare alle sensazioni delle FP1, andremo bene. Domani per le qualifiche, vedremo. C'è ancora una sessione per sistemare le cose, dobbiamo solo trovare il momento giusto e vedere fin dove possiamo arrivare in qualifica", ha aggiunto.