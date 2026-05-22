F1, Verstappen allontana l'ipotesi del ritiro: "Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta”

22 Mag 2026 - 12:05
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Max Verstappen © Getty Images

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Max Verstappen, per il momento, allontana la “minaccia” di ritirarsi dalla Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo, dopo un inizio di stagione con pochissimi risultati e tante critiche al regolamento della massima categoria del motorsport, sembra avere cambiato le proprie idee. Le novità decise prima del weekend di Miami, a quanto pare, sono andate nella direzione del pilota olandese che temeva di vedere del tutto snaturata la filosofia della F1.

“Sicuramente si sta andando in una direzione molto positiva. Credo che sia il minimo che speravo e trovo davvero positivo che stiano lavorando in questa direzione. È sicuramente ciò di cui anche lo sport ha bisogno. Personalmente mi piace pensare che la Formula 1 debba essere un buon prodotto, e questa direzione sicuramente migliorerà il prodotto. Questo significa che sono più felice ed è esattamente ciò che voglio, ovvero, poter continuare a correre in Formula 1. Per il resto sono contento di essere dove sono, vedo che il team sta davvero progredendo ed è anche molto emozionante vivere questa fase. Per quanto mi riguarda, la mia intenzione è sempre stata quella di voler continuare a correre in Formula 1, ma allo stesso tempo ho sempre desiderato vedere dei cambiamenti. E credo che quelli che stanno valutando siano decisamente molto positivi, quasi un ritorno alla normalità. Quindi va bene. È solo il prodotto che conta. E penso che il prodotto sia destinato a migliorare se queste modifiche verranno confermate. Mi aspetto che il divertimento torni a essere molto maggiore rispetto a quello attuale. Dobbiamo aspettare e vedere fino a quando il tutto non sarà annunciato ufficialmente ma sicuramente è qualcosa che deve succedere”.
 

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