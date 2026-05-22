F1, Verstappen allontana l'ipotesi del ritiro: "Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta”

“Sicuramente si sta andando in una direzione molto positiva. Credo che sia il minimo che speravo e trovo davvero positivo che stiano lavorando in questa direzione. È sicuramente ciò di cui anche lo sport ha bisogno. Personalmente mi piace pensare che la Formula 1 debba essere un buon prodotto, e questa direzione sicuramente migliorerà il prodotto. Questo significa che sono più felice ed è esattamente ciò che voglio, ovvero, poter continuare a correre in Formula 1. Per il resto sono contento di essere dove sono, vedo che il team sta davvero progredendo ed è anche molto emozionante vivere questa fase. Per quanto mi riguarda, la mia intenzione è sempre stata quella di voler continuare a correre in Formula 1, ma allo stesso tempo ho sempre desiderato vedere dei cambiamenti. E credo che quelli che stanno valutando siano decisamente molto positivi, quasi un ritorno alla normalità. Quindi va bene. È solo il prodotto che conta. E penso che il prodotto sia destinato a migliorare se queste modifiche verranno confermate. Mi aspetto che il divertimento torni a essere molto maggiore rispetto a quello attuale. Dobbiamo aspettare e vedere fino a quando il tutto non sarà annunciato ufficialmente ma sicuramente è qualcosa che deve succedere”.

