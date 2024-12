F1, Verstappen: "Ad Abu Dhabi sempre bei ricordi per me"

"Qatar è stata una gara emozionante ed è stato bello vincere di nuovo lì. La macchina è risultata molto più comoda da guidare ed è stata una grande prestazione complessiva da parte del team. Siamo alla gara finale della stagione e Abu Dhabi riporta sempre alla mente bei ricordi". Così il neo campione del mondo di F1 Max Verstappen in vista del Gran Premio di Abu Dhabi che chiude la stagione. "È stata una stagione lunga e siamo pronti per un po' di tempo libero e per trascorrere del tempo di qualità a casa con la famiglia e gli amici. Il Team ha lavorato duramente questa stagione - ha aggiunto - e tutti meritano una pausa per rilassarsi una volta terminata la stagione. Sarebbe fantastico concludere in bellezza e provare a portare a casa la vittoria qui".

Dal canto suo l'altro pilota Red Bull Sergio Perez potrebbe essere alla sua ultima gara con la scuderia. "Andando ad Abu Dhabi, è importante per me avere un finale molto forte della stagione. Devo al Team e a me stesso una prestazione solida e complessiva per tutto il weekend. Abbiamo visto miglioramenti di settimana in settimana di recente - ha detto il messicano - e il ritmo è stato lì, ora dobbiamo rimetterlo insieme. Tutto stava andando così bene in Qatar e il podio era nel mirino". "È frustrante per tutti non essere riusciti a convertire quella posizione positiva in gara in qualcosa di più. L'obiettivo ad Abu Dhabi sarà quello di rimediare a quella delusione. È stata una stagione molto altalenante per me e darò tutto quello che ho per concluderla in bellezza", ha concluso.